تعرض منزل سكرتير النائب ارشد الصالحي الى هجوم برمانة يدوية

2019/12/05 | 22:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ خاص

افاد مصدر أمني، الخميس، بتعرض منزل مدير مكتب رئيس الجبهة التركمانية، ارشد الصالحي الى هجوم برمانة يدوية.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "منزل مدير مكتب رئيس الجبهة التركمانية النائب ارشد الصالحي، قد تعرض الى هجوم برمانة".

واضاف أن "الهجوم اسفر عن وقوع اضرار مادية فقط، دون وقوع اي خسائر".

بغداد اليوم - ديالى

افاد مصدر امني في محافظة ديالى، الخميس، بان شرطيا قتل باطلاق نار على نقطة مرابطة امنية غرب المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "شرطي قتل باطلاق نار من قبل مجهولين على نقطة مرابطة امنية في اطراف منطقة كاطون

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة شرطة محافظة الانبار، الخميس، عن تحرير مختطفة ايزيدية من سكنة محافظة نينوى قضاء سنجار، مبينة أن الفتاة تم سبيها وبيعها بين الدواعش من الجنسيات الاجنبية والعربية.

وقالت القيادة في بيان، إنه &quo

بغداد اليوم- ديالى

كشف مصدر امني في محافظة ديالى، الخميس (05 كانون الأول 2019)، عن تنسيق وتبادل معلومات امنية بين المحافظة والسليمانية.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان "تكرار الهجمات على قوات الامن الكردية في محور كولجو على الحدود

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