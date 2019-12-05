2019/12/05 | 22:51 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – الحل العراق أكد العضو القيادي في الحزب #الديمقراطي_الكردستاني #عماد_باجلان، أن الكرد لن يقبلوا بسحب المكتسبات التي ضمنها الدستور لصالحهم، والتي ناضلوا من أجلها سنوات طويلة.باجلان، قال لمراسل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديمقراطي الكردستاني: نرفض المساس بالمكتسبات التي حققها الكرد) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الديمقراطي الكردستاني: نرفض المساس بالمكتسبات التي حققها الكرد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).