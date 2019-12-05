مراسلنا: سقوط مقذوفتين على قاعدة بلد الجوية من دون أضرار

2019/12/05 | 22:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبلغ قائد قاعدة بلد الجوية اللواء ساهي عبد العامري، اليوم الخميس، مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، بسقوط مقذوفتين على القاعدة من دون أضرار تذكر.

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