تظاهرة جماهيرية في بغداد لطرد المخربين وتأييداً للمرجعية

2019/12/05 | 23:02 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت ساحة التحرير في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الخميس، تظاهرات جماهيرية حاشدة كان في مقدمتها العشرات من شيوخ ووجهاء بغداد، دعما لسلمية التظاهرات ...

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