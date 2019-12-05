عادل عبد المهدي يستقبل مبعوث الخارجية الامريكية الخاص للتحالف الدولي ضد داعش

2019/12/05 | 23:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، جيمس جفري المبعوث الأميركي الخاص للتحالف الدولي ضد داعش.

وجرى خلال اللقاء بحث استمرار التعاون في مواجهة بقايا داعش ودعم التحالف الدولي للعراق وقواته المسلحة للقضاء على وجود تنظيم داعش الارهابي، وخصوصا الاوضاع في سوريا والمنطقة والتطورات الجارية في العراق وجهود الحكومة بحفظ الأمن والاستقرار.

وحضر اللقاء السفير الأميركي لدى العراق ماثيو تولر، وقائد قوات التحالف الدولي في العراق وسوريا باتريك وايت، ونائب وزير الدفاع لشؤون الشرق الاوسط كريس ماير.

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