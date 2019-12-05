بوست.. احمد سعداوي

2019/12/05 | 23:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تيار القناصين في العملية السياسية وتلك الفئات التي كانت صامتة متفرجة على المجازر، ينظمون الآن على مضض الى دعم التظاهرات ومباركتها، لأن الرأسمال المعنوي للانتفاضة الشبابية العراقية صار كبيراً، ومن الصعب الوقوف في وجه مدّه الكاسح من دون التعرض للشرشحة والتعرية.رغم أنهم يكشفون أنفسهم بالتركيز على “المخربين” و”المندسين” واللغة الباردة التي يكتبون بها..والتي […]

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