2019/12/05 | 23:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الخميس، أن اعضاء مفوضية الانتخابات الجديدة سيكونون من القضاة وسيُختارون وفق القرعة.وقال الحلبوسي في مؤتمر صحفي عقده في البرلمان، إنه “سيتم تشريع قانون الانتخابات الاسبوع المقبل وسنجتمع بشكل مستمر لاكماله”.وأضاف، أن “مفوضية الانتخابات الحالية حُلت واعضاؤها احيلوا للتقاعد والمدراء العامون كذلك”.وصوت مجلس النواب، الخميس، على تشريع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي: اعضاء مفوضية الانتخابات الجديدة سيكونون من القضاة واختيارهم وفق القرعة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي: اعضاء مفوضية الانتخابات الجديدة سيكونون من القضاة واختيارهم وفق القرعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).