قائد قاعدة بلد يوضح تفاصيل القصف

2019/12/05 | 23:13 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أوضح قائد قاعدة بلد الجوية اللواء ساهي عبد العامري، اليوم الخميس، تفاصيل استهداف القاعدة بقذيفتي هاون مساء اليوم.

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