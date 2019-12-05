الحلبوسي يوضح تفاصيل مهمة بقانون المفوضية ويحدد موعد التصويت على قانون الانتخابات{موسع}

2019/12/05 | 23:13 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اوضح رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، تفاصيل مهمة بقانون المفوضية، فيما حدد موعد التصويت على قانون الانتخابات.

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