2019/12/05 | 23:13 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز - بغداد
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ذكر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، أن "اعضاء مفوضية الانتخابات الجديدة سيكونون من القضاة وسيُختارون وفق القرعة.
وقال الحلبوسي في مؤتمر صحفي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي: اعضاء المفوضية الجدد سيكونون من القضاة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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