الحلبوسي: اعضاء المفوضية الجدد سيكونون من القضاة

2019/12/05 | 23:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

ذكر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، أن "اعضاء مفوضية الانتخابات الجديدة سيكونون من القضاة وسيُختارون وفق القرعة.

وقال الحلبوسي في مؤتمر صحفي

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