السوداني: قانون مفوضية الانتخابات انهى المحاصصة والطائفية

2019/12/05 | 23:13 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد النائب محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، ان قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات انهى المحاصصة والطائفية.

وكتب في تغريدة على تويتر تابعتها "الغد برس"، ان "قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تشكيلة من سبعة قضاة واثنين من مستشاري مجلس الدولة، أنهى المحاصصة والطائفية وترك القرعة ترتقي بهذه المؤسسة".

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