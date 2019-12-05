الشرطة الفرنسية تعتقل 60 شخصا على خلفية احتجاجات مناهضة لإصلاحات قانون التقاعد

2019/12/05 | 23:13 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اعتقلت الشرطة الفرنسية، اليوم الخميس، نحو 60 شخصا في العاصمة باريس، عقب مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين، خلال احتجاجات على خلفية إصلاحات طالت قانون التقاعد في البلاد.

وشهدت فرنسا اليوم إضرابا كبيرا، أدى إلى شل حركة النقل العام في معظم المدن الكبيرى، وعلى وجه الخصوص العاصمة باريس.

وعمت البلاد مظاهرات عارمة، حيث نظمت نحو 250 مظاهرة في عموم أنحاء البلاد.

وأفادت وزارة الداخلية الفرنسية بأن عدد المتظاهرين قدر بنحو 800 ألف في عموم أنحاء البلاد، موضحة أنه في باريس وحدها خرج نحو 65 ألف متظاهر، فيما أكدت الهيئة العامة للشغل أن عدد المتظاهرين وصل لنحو 1.5 مليون متظاهر، حوالي 250 ألف منهم كانوا في العاصمة باريس.

وشهدت ساحة الأمّة (بلاس دو لا ناسيون) وسط باريس مواجهات بين الشرطة وعدد من المتظاهرين.

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