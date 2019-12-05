قصف يستهدف قاعدة بلد الجوية

2019/12/05 | 23:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ استهدف قصف مجهول قاعدة بلد الجوية شمال بغداد مساء اليوم الخميس.وبحسب مصادر عسكرية، استهدفت القاعدة بصاروخين من دون وقوع خسائر.واُستهدفت يوم الثلاثاء الماضي قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار، والتي يوجد فيها جنود أميركيون لقصف صاروخي، لم تفصح عن الجهة التي نفذته.وأوضحت خلية الاعلام الامني، أن خمسة صواريخ سقطت في قاعدة عين الأسد، مؤكدة أن القصف لم يسفر عن خسائر تذكر.

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