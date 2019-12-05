دول أوروبية: إيران تعمل على تطوير صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية

2019/12/05 | 23:16 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برلين, أ ف ب) – اتهمت بريطانيا وفرنسا وألمانيا إيران بتطوير صواريخ بالستية قادرة على حمل رؤوس نووية، وذلك في رسالة رفضها وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف الخميس معتبرا أنها “زيف يائس”.وقال سفراء الدول الثلاث لدى الأمم المتحدة في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن أفعال إيران “تتعارض” مع قرار الأمم […]

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