هوك يتهم ايران بقتل مئات المحتجين وتزويد اذرعها بالمنطقة بالأسلحة والصواريخ

2019/12/05 | 23:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جدد المبعوث الأميركي الخاص بشأن إيران براين هوك، انتقاداته الموجهة الى سياسات ايران الداخلية والإقليمية.

واتهم هوك في تصريح، النظام الإيراني بقتل المئات من مواطنيه، خلال الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد مؤخرا، إضافة الى بتزويد أذرعه في المنطقة بالأسلحة والصواريخ، فيما شدد هوك على ضرورة ان توقف ايران تدخلاتها في اليمن، عارضا في الوقت ذاته، مكافأة مالية بقيمة خمسة عشر مليون دولار، مقابل الحصول على معلومات عن أحد قيادي في الحرس الثوري الإيراني في اليمن.

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