دراسة تربط بين تناول الوجبات السريعة والاكتئاب

2019/12/05 | 23:44 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} منذ سنوات، تواصل محلات الوجبات السريعة في أرجاء متفرقة حول العالم تحقيق أرباح مالية سنوية ضخمة، وذلك بالاعتماد على وجبات لذيذة وسريعة التقديم، فضلا عن عروض مميزة تتماشى مع إمكانيات مختلف الشرائح المجتمعية.

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