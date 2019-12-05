2019/12/05 | 23:44 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعرب الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي عن سعادته بالفوز على قطر 1 ـ 0 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم بالدور قبل النهائي لكأس الخليج الرابعة والعشرين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدرب السعودية: سعداء بهزيمة قطر ولكن لم نفز بالبطولة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدرب السعودية: سعداء بهزيمة قطر ولكن لم نفز بالبطولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).