العهد نيوز تنشر نص مشروع قانون مفوضية الانتخابات قبل تصويت البرلمان عليه

2019/12/05 | 23:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

تنشر وكالة "العهد نيوز" لمتابعيها نص مشروع المفوضية العليا للانتخابات قبل التصويت عليها من قبل مجلس النواب العراقي.

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