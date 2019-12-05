سورية تعفي الشاحنات العراقية من رسوم الدخول الى اراضيها

2019/12/05 | 23:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - اقتصاد

أصدرت وزارة النقل السورية، اليوم الخميس، قرارا أعفت بموجبه الشاحنات العراقية من الرسوم المفروضة على دخولها الأراضي السورية عبر بوابة البوكمال القائم.

وقال

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