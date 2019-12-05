بالصورة.. ساحة اعتصام البصرة تدعم محمد قاسم

2019/12/05 | 23:44 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

رفع مشجعون في ساحة اعتصام البصرة صورا لمحمد قاسم.

ورغم أنتهاء المباراة قبل ساعات قليلة الا ان مشجعي المنتخب في البصرة قاموا بطباعة بوستر مكتوب عليه لاتحزن يا محمد.

وأضاع قاسم ركلة جزاء ترجيحية جعلت المنتخب البحريني يتفوق ويتأهل لنهائي خليجي ٢٤.

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