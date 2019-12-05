الجبهة التركمانية تعتبر التصويت على قانون مفوضية الانتخابات

2019/12/05 | 23:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ كردستان

أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شيروان الدوبرداني، اليوم الخميس (5 كانون الأول، 2019)، موافقة الكرد على تعديل الدستور العراقي استجابة لمطالب المتظاهرين في وسط وجنوب البلاد، لكن "دون المساس بالمواد المتعلقة بحقو

بغداد اليوم _ بغداد

أوضح النائب عن كتلة صادقون النيابية، عدي عواد، اليوم الخميس، أبرز النقاط الخلافية بين الكتل على قانون الانتخابات، فيما أكد أن أعضاء المفوضية السابقين الذين "عاثوا في الأرض فسادا" حسب تعبيره، سيتم استبعادهم.

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بغداد اليوم - بغداد

ذكر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الخميس، أن اعضاء مفوضية الانتخابات الجديدة سيكونون من القضاة وسيُختارون وفق القرعة.

وقال الحلبوسي في مؤتمر صحفي عقده في البرلمان، وحظرته (بغداد اليوم)، إنه "سيتم تشريع قانون الان

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