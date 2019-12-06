الخفاجي لـواع: لا وقت محدد لإنهاء تكليف القادة العسكريين في المحافظات

2019/12/06 | 00:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، اليوم الخميس، أن عمل القادة العسكريين في المحافظات هو للإشراف على الوضع الأمني بالمحافظة المكلفون بها.

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