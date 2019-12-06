هجوم يستهدف قاعدة بلد الجوية في العراق

2019/12/06 | 00:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت مصادر أمنية في العراق، الخميس، بتعرض قاعدة بلد الجوية الواقعة في محافظة صلاح الدين شمال بغداد، إلى هجوم من دون وقوع أضرار.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر عسكرية قولها إن "قذيتفتي مورتر سقطتا داخل القاعدة من دون سقوط قتلى أو مصابين".

وتأوي القاعدة التي تبعد نحو 80 كيلومترا من العاصمة العراقية، عسكريين أميركيين، وسبق أن أجلت الولايات المتحدة بعض مستشارييها من القاعدة لأسباب أمنية.

وقبل أيام، تعرضت قاعدة عين الأسد الجوية، في محافظة الأنبار غربي العراق، إلى هجمات بخمسة صواريخ من دون سقوط ضحايا.



وتستضيف قاعدة الأسد قوات أميركية أيضا.

وتقول مصادر أمنية إن الهجمات الصاروخية غير المباشرة تعد شيئا شائعا في العراق، وغالبا ما تنسب إلى المليشيات المدعومة من إيران.

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