بايدن: زعماء العالم يسخرون من ترامب‎

2019/12/06 | 00:15 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} هاجم جو بايدن، الطامح للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية القادمة، الرئيس دونالد ترامب في تسجيل مصور انتشر بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي ووصفه بأنه أضحوكة بين زعماء العالم.

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