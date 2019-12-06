7 أيام تفصل أنشيلوتي عن ترك نابولي

2019/12/06 | 00:15 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} اقترب كارلو أنشيلوتي المدير الفني المخضرم لفريق نابولي الإيطالي من الرحيل عن تدريب الفريق بعد تراجع النتائج في الفترة الأخيرة.

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