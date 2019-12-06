طهران: القوات المسلحة بلغت مرحلة الاكتفاء الذاتي الكامل في مجال الدفاع عن البلاد

2019/12/06 | 00:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - طهران

اكد رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، اللواء محمد باقري، بان "القوات المسلحة بلغت مرحلة الاكتفاء الذاتي الكامل في مجال الدفاع عن

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