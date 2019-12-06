الخميس الاسود يحل بفرنسا

2019/12/06 | 00:15 - المصدر: العهد نيوز

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شهدت المدن الفرنسية، اليوم الخميس، واحداً من أكبر اضرابات القطاع العام احتجاجاً على النظام التقاعدي الشامل الجديد الذي كان قد تعهد به

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