بعد مباراة البحرين.. محمد قاسم يعتذر للعراقيين

2019/12/06 | 00:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم لاعب المنتخب الوطني العراقي، محمد قاسم اعتذاراً للجمهور العراقي إثر خسارة المنتخب أمام نظيره البحريني في بطولة خليجي 24 المقامة بقطر .وكتب قاسم في تغريدة له على منصة تويتر: أعلن اعتذاري انا محمد قاسم ‏من الجمهور العراقي ‏الحمدالله على كل حال أعلن اعتذاري انا محمد قاسم من الجمهور العراقي الحمدالله على كل […]

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