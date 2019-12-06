البرلمان العراقي يقر قانون مفوضية الانتخابات الجديد

2019/12/06 | 00:34 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، انتهاء التصويت على قانون مفوضية الانتخابات العامة، مشيرا إلى استمرار العمل على مناقشة قانون مجلس النواب ...

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