عباس علي العلي - المؤامرة الأمريكية!؟

2019/12/06 | 00:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي الخطاب الإيراني السياسي اليوم ومن قبل يعتمد على ركيزة كبرى فحواها هي أن المنطقة الإقليمية برمتها تعاني من أثار مدمرة لمؤامرة أمريكية صهيونية تستهدفها، وأن على المنطقة الإقليمية كلها أن تشترك بهذه المهمة أي بالتصدي لها بكل ما يمكن أو يسمح به الحال، ومع أفتراضنا أن هذا واقع السؤال الذي يدور هنا من هو الذي يمنح إيران حق الفرض أو حتى حق الأفتراض والبناء على ذلك؟، وهل من واجب دول المنطقة أن ترضخ لهذا ا......

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