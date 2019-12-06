عادل حبه - بيان ثلاث منظمات ايرانية تضامناً مع انتفاضة الشعب العراقي

2019/12/06 | 00:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عادل_حبه اتخذت انتفاضة الشعب العراقي ضد الفقر والفساد والتمييز وعدم كفاءة النظام السياسي في إدارة الخدمة العامة أعماقاً وأبعاداً جديدة.كما أسفرت وحشية الحكومة العراقية عن مقتل أكثر من خمسة وأربعين مواطنياً عراقيياً في المناطق الشيعية في الأيام الأخيرة وعشرات الجرحى والمصابين.وأدى عنف الحكومة على أيدي قوات الأمن والميليشيات المرتبطة بالجمهورية الإسلامية إلى وقوع ضحايا جديدة عبر استخدام الغاز المسيل للدموع......

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