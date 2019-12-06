أحمد صبحى منصور - الأسبوع الماضى أديت فريضة الحج فى أواخر الأشهر الحُرُم : دروس وعبر :

2019/12/06 | 00:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور 1 ـ كنت أركب سيارة الصديق المصرى ومعى زوجتى والأمير وحسام فى الطريق الى جبل عرفات لتأدية منسك الوقوف بعرفة .مرّت السيارة على مبنى فاخر مكتوب عليه ( جامعة أم القرى ) .تذكرت مصادفة غريبة تجمع هذه اللحظة بعام 1983 .بعد صراع داخل جامعة الأزهر ( 1977 : 1980 ) إنتصرت على التصوف ، وكنت سُنيا معتدلا ، لا أرى بأسا من الإعتماد على الأحاديث التى لا تتعارض مع القرآن الكريم .فى صراعى مع صوفية الأزهر وز......

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