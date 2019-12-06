الذهب يرتفع من جديد وسط ضبابية تشوب الاتفاق الامريكي الصيني

2019/12/06 | 01:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - اقتصاد

حققت أسعار الذهب، اليوم الخميس، ارتفاعا في الوقت الذي تسببت إشارات متعارضة من واشنطن وبكين في استمرار الضبابية بشأن اتفاق تجاري.

وزاد الذهب

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