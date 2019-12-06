الشرطة الفرنسية تعتقل 60 شخصا بعد مواجهات مع المتظاهرين في باريس

2019/12/06 | 01:17 - المصدر: العهد نيوز

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اعتقلت الشرطة الفرنسية، الخميس، نحو 60 شخصا في العاصمة باريس، عقب مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين، خلال احتجاجات على خلفية إصلاحات طالت

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