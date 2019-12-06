مقتل 11 وإصابة العشرات في انفجار أسطوانات غاز غربي إيران

2019/12/06 | 01:17 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة/ الغد برس:

أفادت وسائل إعلام إيرانية، الخميس بمقتل 10 أشخاص وإصابة نحو 100 آخرين جراء انفجار خمس أسطوانات غاز داخل قاعة للأعراس في مدينة سقز بإقليم كردستان غربي إيران.

وقال التلفزيون الإيراني إن "بين القتلى عدد كبير من النساء والأطفال".

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