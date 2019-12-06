2019/12/06 | 01:17 - المصدر: الغد برس

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بغداد/ الغد برس:

اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الخميس، سقوط صاروخين كاتيوشيا على قاعدة بلد.

وقالت في بيان تلقته "الغد برس"، انه "سقط صاروخين كاتيوشيا على قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين دون خسائر بشرية أو مادية".

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