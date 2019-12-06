خليل عيسى - طرابلس أو الوطنية اللبنانية الجديدة

2019/12/06 | 01:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #خليل_عيسى من يعرف الطرابلسيين جيّدًا لا يتفاجأ بتزعّمهم الزخم الرمزيّ للثورة خلال أسابيعها الأولى.فوحده العرض المدني يوم الاستقلال، في ساحة الشهداء، خطف الأضواء من «أمّ الفقير»، قبل أن تعود المدينة لتحتلّ موقعها المتقدّم مرّةً أخرى.من يقضِ يومه في ساحة النور يرَ أنّ شاغليها هم عيّنة أمينة من النسيج الاجتماعي للمقيمين في المدينة.فتتوزّع الطبقات الوسطى على أطراف الساحة بينما تحتشد في قلبها الطبقات ا......

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