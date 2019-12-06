دراسة: الاكتئاب له علاقة بتناول الوجبات السريعة

2019/12/06 | 01:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - الصحة

تستمر محلات الوجبات السريعة ومنذ عشرات السنين وفي أرجاء متفرقة حول العالم بتحقيق أرباح مالية سنوية ضخمة.

المراهقون على رأس قائمة الأشخاص الأكثر

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