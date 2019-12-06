2019/12/06 | 01:48 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز - الصحة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة: الاكتئاب له علاقة بتناول الوجبات السريعة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
تستمر محلات الوجبات السريعة ومنذ عشرات السنين وفي أرجاء متفرقة حول العالم بتحقيق أرباح مالية سنوية ضخمة.
المراهقون على رأس قائمة الأشخاص الأكثر
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة: الاكتئاب له علاقة بتناول الوجبات السريعة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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