كاتانيتش: لن الوم اللاعبين وانا فخور بهم


كاتانيتش: لن الوم اللاعبين وانا فخور بهم
2019/12/06 | 01:48 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز - رياضة

اكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، سريتشكو كاتانيتش، امس الخميس، أن "اختفال لاعبي المنتخب الوطني بالاهداف امام البحرين كان مبالغ فيه".

وقال كاتانيتش

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