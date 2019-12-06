2019/12/06 | 01:48 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز - رياضة
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اكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، سريتشكو كاتانيتش، امس الخميس، أن "اختفال لاعبي المنتخب الوطني بالاهداف امام البحرين كان مبالغ فيه".
وقال كاتانيتش
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كاتانيتش: لن الوم اللاعبين وانا فخور بهم) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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