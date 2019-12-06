كاتانيتش: لن الوم اللاعبين وانا فخور بهم

2019/12/06 | 01:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - رياضة

اكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، سريتشكو كاتانيتش، امس الخميس، أن "اختفال لاعبي المنتخب الوطني بالاهداف امام البحرين كان مبالغ فيه".

وقال كاتانيتش

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