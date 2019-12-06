لجنة احتجاجات اكتوبر - آليات عمل التنظيم كيف يتم تشكيل لجنة او مجلس محلة او حي سكني (حي الحرية في كركوك عام 1991نموذجا)

2019/12/06 | 02:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #لجنة_احتجاجات_اكتوبر منذ أن شرعنا في إصدار نشرة “انتفاضة أكتوبر”، كانت إحدى المسائل المهمة التي استرعت انتباه متابعيها هي قضية التنظيم سواء عبر فتح حوارات مع أعضاء لجنة الاحتجاجات المتواجدين في خيامنا، أو عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو عبر البريد الالكتروني.وهذه يكشف عن صحة ما ذهبنا إليه وهو إحدى نقاط ضعفنا واقصد هذه الاحتجاجات هي التنظيم وأشكاله، لذا نرى أن الجماهير بدأت تشعر بهذا الضعف المتأتي من انعدام التنظيم وتر......

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