جواد بولس - التعليم العربي: بين برج بابل وبرج بيزا

2019/12/06 | 02:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جواد_بولس ُأُعلنت مؤخر ا نتائج الامتحان الدولي لتقييم الطلبة الثانويين، المعروف عالميًا باسم "بيزا"، وظهر، مرة أخرى، تدنّي مستوى التحصيل العلمي للطلاب في المدارس العربية، قياسًا بالمدارس اليهودية؛ كما وأثبتت النتائج وجود تراجع في مستوى تحصيلهم، بالمقارنة مع تحصيلهم في السنوات السابقة.حظي الخبر ، كما كان متوقعًا، بنفس ردود الأفعال التقليدية التي نسمعها ونشاهدها في مثل هذه الحالات المحرجة؛ فالمحافل ال......

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