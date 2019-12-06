لقاح جديد قد يحدث

2019/12/06 | 02:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - الصحة

وفرت التجربة الميدانية الأولى للقاح جديد لمرض "التيفوئيد" يمكن استخدامه مع الأطفال الصغار الحماية لنحو 81.6 في المئة ممن تم تحصينهم، مما

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