سامح عسكر - التفاضل العددي في صناعة الآلهة

2019/12/06 | 04:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامح_عسكر لفت انتباهي عنوان كتاب الدكتور خالد منتصر الجديد "هذه أصنامكم وهذه فأسي" قلت أن قصة الكتاب وموضوعه انتهت من عنوانه، فلفظ الفأس يرمز للهدم والحفر إما للزرع أو لكشف الأساسات، وبهذا المدلول قد يقصد الكاتب أنه وجب عليه هدم تلك الأصنام أو الآلهة الشعبية والدينية..ثم يبدأ بالحفر لكشف جذور وأسباب ودوافع ذلك التصنيم، وينتهي أخيرا بزرع اللبنة الأولى للفكر الحداثي الجديد..أما الأصنام فهو لفظ بمدلول ......

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