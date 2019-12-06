ليون تروتسكي - حول فلسفة الإنسان الأعلى

2019/12/06 | 06:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ليون_تروتسكي هذا المقال لتروتسكي، حول فلسفة “الإنسان الأعلى”[1] عند نيتشه، نشر لأول مرة في جريدة فوستوشنوي أوبوزريني، أعداد: 284، 286، 287، 289، أيام 22، 24، 25، 30 دجنبر 1900.صارت صحفنا ودورياتنا، في الآونة الأخيرة، تقف باحترام لا يصدق “في حضرة الموت”.هناك أدباء لا نطلب منهم أي شيء ولا نتوقع منهم أي شيء، وذلك لسبب بسيط وهو أنه ليس لديهم ما يمكنهم أن يقدموه: فهم يفتقرون حتى إلى ورقة تين تخفي عريهم......

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