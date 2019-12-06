مدرب كروي: قلة التركيز سبب خروجنا أمام البحرين

2019/12/06 | 08:00 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد المدرب الكروي حيدر جبار، أن قلة التركيز كانت سبباً بخروج منتخبنا الوطني من بطولة خليجي 24 في قطر.

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