واتسآب تعتزم محاسبة مرسلي الرسائل الجماعية والتلقائية

2019/12/06 | 08:31 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت شركة "واتسآب" أنها ستطلق يوم 7 ديسمبر كانون الثاني الجاري حملة محاسبة المخالفين لقواعد استخدام تطبيقها للتراسل الفوري من خلال إرسال الرسائل العديدة التلقائية المزعجة المعروفة بـ"السبام".

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