ترامب يرد على أنباء نية إرسال 12 الف جندي للسعودية

2019/12/06 | 08:31 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت متأخر الخميس، نية واشنطن ارسال 12000 ألف جندي إلى الشرق الأوسط والسعودية تحديداً.

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