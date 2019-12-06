2019/12/06 | 09:02 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تدرس إرسال ما بين 4 إلى 7 آلاف جندي إضافي للشرق الأوسط، لتعزيز قدراته الدفاعية بمواجهة ما يسميه التهديدات الإيرانية في الخليج.

وغرّد ترامب على حسابه في موقع "تويتر"، قائلاً "الأخبار التي تشير إلى أننا نريد إرسال 12 ألف جندي إلى المملكة العربية السعودية هي قصة وهمية أو بالأحرى أخبار كاذبة".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلنت نهاية أيلول الماضي أنها تعتزم إرسال أربعة أنظمة رادار وبطارية صواريخ باتريوت ونحو 200 من أفراد الدعم لتعزيز دفاعات السعودية بعد أكبر هجوم على الإطلاق يستهدف منشآتها النفطية.

هذا وتصاعد التوتر في منطقة الخليج خاصة في ظل توتر العلاقات الأمريكية الإيرانية، وكذلك مهاجمة جماعة "أنصار الله" لمنشآت نفطية وإمدادات للطاقة تابعة لشركة "أرامكو" العملاقة في المملكة العربية السعودية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب: 12 ألف جندي أمريكي إلى السعودية قصة وهمية) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب: 12 ألف جندي أمريكي إلى السعودية قصة وهمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).