مقتل جنود امريكيين بتحطم مروحية عسكرية

2019/12/06 | 09:02 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفاد الحرس الوطني الأمريكي بمقتل 3 من عسكرية، جراء تحطم مروحية من طراز "Black Hawk" قرب مدينة سنت-كلاود في ولاية مينيسوتا.

وقال المكتب الإعلامي للحرس الوطني في الولاية، في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "قتل 3 جنود من الحرس الوطني في مينيسوتا اليوم جراء سقوط مروحية من طراز UH-60 Black Hawk تابعة لهيئة أمن الطيران الحربي التابع للحرس الوطني في سانت-كلاود".

وأوضح أن "الاتصال فقد بالمروحية في الساعة 14:05 تقريبا بالتوقيت المحلي خلال تنفيذ طاقمها رحلة اختبارية من سانت-كلاود، بينما أكدت السلطات المحلية إجراء تحقيق في الحادث".

وتحتضن المدينة، منذ العام 2009، قاعدة عسكرية للحرس الوطني الأمريكي، حيث تجري صيانة مروحيات من طراز "Black Hawk".

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