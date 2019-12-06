تحصينات أمنية على السجون في نينوى

2019/12/06 | 09:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد قائد عمليات نينوى اللواء الركن نومان الزوبعي، أن إكمال جميع التحصينات الأمنية على السجون في المحافظة.

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